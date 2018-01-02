Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 gün önce düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da FETÖ operasyonu, 9 kişi adliyeye sevk edildi
02.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 gün önce gözaltına alınan 9 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
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