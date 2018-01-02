Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 gün önce düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.