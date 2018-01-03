Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ömer Ö.'nün Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı operasyonda Ömer Ö.'yü sokakta kaçmak isterken kovalama sonrası yakaladı.Gözaltına alınan Ömer Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Aranan PKK'lı Adana'da yakalandı
03.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ömer Ö.'nün Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı operasyonda Ömer Ö.'yü sokakta kaçmak isterken kovalama sonrası yakaladı.Gözaltına alınan Ömer Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler : Adana,PKK,yaşam haberleri,
533040 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533040.aspx
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