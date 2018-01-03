Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ömer Ö.'nün Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı operasyonda Ömer Ö.'yü sokakta kaçmak isterken kovalama sonrası yakaladı.Gözaltına alınan Ömer Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

