Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır’’ denildi.
Gaziantep’te DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
03.01.2018 - 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te yapılan DEAŞ operasyonunda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şahıstan 6’sı tutuklandı.
Etiketler : gaziantep,deaş,
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