Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında karar verildi.

ABD'DEKİ AMBARGO DAVASINDA KARAR VERİLDİ

ABD'nin New York’ta şehrinde 11 günlük tatilden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı. Jüri üyelerinin Berman'a bir not ilettiği ve notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sordukları belirtildi. Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, kara para aklamadan ise suçsuz bulundu.

HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYORDU

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyordu.