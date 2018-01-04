Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın beraberindeki heyetle saat 10.00 gibi Van’a geleceği belirtildi. Valilik, sevgi evi, şehit ailesi, Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Kaya, akşam saatlerinde Van’dan ayrılacak.