Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın beraberindeki heyetle saat 10.00 gibi Van’a geleceği belirtildi. Valilik, sevgi evi, şehit ailesi, Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Kaya, akşam saatlerinde Van’dan ayrılacak.
Bakan Kaya, Van’a geliyor
04.01.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Van’a gelecek.
Etiketler : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,Van,
533519 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533519.aspx
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