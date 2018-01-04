Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig hakemleri ve yardımcı hakemler Antalya’da FIFA atletik testine katıldı.

Belek’te düzenlenen 2017-2018 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri’nin üçüncü gününde Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler FIFA atletik testine katıldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Atletizm Sahasındaki atletik testinde hakemlerin koşu süreleri ve fiziksel yeterlilikleri ölçüldü. Testi MHK üyeleri ve genç sporcularda izledi.

FIFA kokartı taşıyacak hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler ile yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan’ın da yer aldığı test FIFA yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi.

"BELİRLİ SÜRE İÇİNDE BU MESAFELERİ HAKEMLERİMİZ KOŞMAK ZORUNDADIR"

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemlerin pazartesinden bu yana seminerde, elle oynama, mücadeleler, maç yönetimi başlığı altında eğitimden geçtiğini kaydetti.

Eğitimin bir parçası olarak hakemlerin fiziksel olarak testten geçtiğini dile getiren Namoğlu, “Bu test bir hakemin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Hakemin fiziksel kondisyonunun tam olması gerekir ki sahada olması gereken yerde olabilmesi için. Uzun süredir bu teste hazırlanıyorlardı. Bugün burada üniversiteden 10 kişilik ekip tarafından bu saha denemeleri bilimsel olarak yapılıyor. FIFA testidir. Bu testlerde kısa deparlı 40 metrelik koşu, uzun 75 metreden 40 tane olan uzun mesafeli testtir. Belirli süre içinde bu mesafeleri hakemlerimiz koşmak zorundadır” dedi.

"AVRUPA’DA KULLANILIYOR"

Video Hakem Uygulaması hakkında da konuşan Namoğlu, “Bu sistemi isteyen de var, istemeyen var. ‘Bazıları futbolun doğasında hata vardır, olabilir’ diyorlar. Sahada bir hakem hata yaptığı zaman hemen yükleniyorlar. Ama yeri geldiği zaman futbolun hatalar oyunu olduğu söyleniyor. Bugün Almanya, İtalya gibi ülkeler hem futbolda hem hakemlikte ileri gitmişlerdir. Bu ülkeler bizden önce asistan hakemliğe başladılar. Onların futbolu mu ya da hakemliği mi bizden geri? Demek ki orada da hatalar oluyor. O hataları onlar da görüyorlar. O hataları minimuma indirmek için teknolojiden yararlanıyorlar. Almanya, İtalya, Portekiz’de video asistan hakemlik uygulanıyor” diye konuştu.

"YENİ SEZONDA BAŞLIYOR"

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan izin alarak protokoller yapıldığını ifade eden Namoğlu, o çerçevede hakemlerin 28 maçta offline olarak deneme yaptıklarını kaydetti.

Namoğlu, kupa maçlarının yarı ya da final maçlarında deneme yaparak gelecek sezonda video asistan hakemliği hazır olacağının altını çizdi.

"ŞENOL GÜNEŞ’E CEVAP"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in hakemlerin oyunu yavaşlatan, duraksatan futbolculara kart göstermediği ve tolerans gösterdiği sözlerinin hatırlatılması üzere Namoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Biz bugün yaptığımız seminerde oyunu daha hızlandırmak için önlemler anlamında eğitimden geçtik. Onu yanıltan bir şey söyleyeyim. O zaman şu; Türkiye’de çıkarıldı. Nedir o, Türkiye’de oynanan futboldaki oynama süresi 54 küsur olarak verildi. Ne verildi. İtalya’da, İspanya’da da 54 küsur. Avrupa standartlarında zamanlama olduğunu görüyoruz. Türkiye’den Avrupa’dan farklı olarak bir süre değil. Orada ne kadar 90 dakikada oynanıyorsa biz onu yakaladık. Geçen sene 51 dakikayı, 54 dakikaya çıkarmışız. Bu da Türk hakemliğinin sahadaki eleştirilen konulardan farklı olarak, zaman çalma falan daha duyarlı olduğunun somut delilidir.”

“TÜRK HAKEMLİĞİ, TÜRK FUTBOLUNUN ÖNÜNDE”

Avrupa’da 42 maça gittiğini hatırlatan Yusuf Namoğlu, “Dünya Kupası’na bir ekibimiz gidecek. Onlar şubatın başında Katar’a gidecek. Oradaki seminerde video sistem yeniden anlatılacak. Türk hakemleri, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Olimpiyata kadar yöneten hakemler. Türk hakemliği maalesef Türk futbolunun önünde diyorum, o diyenlere” açıklamasını yaptı.