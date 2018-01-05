Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerden 33’ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kapatılan 7 sendikaya FETÖ operasyonu
05.01.2018 - 06:56 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15’i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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