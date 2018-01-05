Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerden 33’ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.