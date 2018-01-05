Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa ve Türkiye daha önce hedeflediğimiz 20 milyar Avro'yu yakalamamız lazım. Ticaret hacmimize baktığımız zaman, Türkiye ve Fransa'yı tatmin edecek düzeyde değil. El ele vererek ikili ticaret hacmimizi hak edilen seviyeye ulaştırabiliriz.