Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) il kongrelerini tamamlama süreci devam ederken, kavgalara sahne olan kongrelere İzmir, Kayseri ve Kırşehir de eklendi. CHP'nin Kırşehir 6'ncı İl Kongresi’nde 11 yıldan bu yana il başkanlığını sürdüren ve yeniden aday olan Yılmaz Zengin ile Hüseyin Çakmak’ın aday olarak katıldığı kongrede kavga çıktı. İki adayın taraftarları birbirlerine küfür edince arbede oldu. Arbede kısa sürede kavgaya dönüşünce partililerin araya girdi. Kavganın ardından Hüseyin Çakmak adaylıktan çekildiğini açıklayarak, ekibiyle salonu terk etti. CHP İzmir İl Kongresi'nde de partililer arasında Kerbela kavgası çıktı. Adaylar Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü birbirlerine sözle sataştı. Buna iki adayın taraftarları da katılınca salon karıştı. CHP'li milletvekilleri araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kongreye ara verilirken arbedede bazı CHP'li milletvekillerinin de darbe aldığı belirtildi. CHP'nin Kayseri İl Kongresinde ise, başkanlık yarışı Ümit Özer ve İbrahim İlbasmış arasında geçti. Oylama sonucu olağan kongrenin çarşaf liste ile yapılmasına karar verildi. Karar sonrası taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Kongreye ara verilirken, birçok delege "Yazıklar olsun size" diyerek salonu terk etti. Bazı delegeler ise gazetecilere saldırdı. Basın mensupları güvenlik güçleri tarafından korumaya alınarak salon dışına çıkarıldı.