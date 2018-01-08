Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü. Görüşmenin Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'in talebi üzerine yapıldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü
08.01.2018 - 20:30 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl,
534630 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534630.aspx
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