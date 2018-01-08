Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü. Görüşmenin Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'in talebi üzerine yapıldığı belirtildi. 