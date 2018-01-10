Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 17 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmalara geçildi. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, sanıkların bu hallerinin devamını isteyerek, sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Haziran'a erteledi. 17 tutuksuz sanık hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
17 FETÖ sanığının davaları devam ediliyor
10.01.2018 - 19:23 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, dava açılan 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.
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