Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 17 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmalara geçildi. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, sanıkların bu hallerinin devamını isteyerek, sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Haziran'a erteledi. 17 tutuksuz sanık hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.