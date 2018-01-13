Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün amiral gemisi kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altan'ın tutuklu yargılandığı davalara ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından 'hak ihlali' olduğuna ilişkin bir karar verilmişti.

Karar ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay hakkındaki kararın gerekçesinin henüz mahkemeye ulaşmaması sebebiyle tutukluluğun devamına karar vermişti.

YENİDEN ELE ALINDI

Anayasa Mahkemesi'nin kararın gerekçesini açıklaması ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Şahin Alpay hakkında verdiği kararı bugün yeniden müzakere etti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay'ın tutukluluk haline ilişkin herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

KARARDA NE DENİLDİ?

Kararda, 'Tutuklama ya da tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda ayrıntılı bir gerekçe ortaya konulduğu zaman ihsas-ı rey söz konusu olmakta ve dolayısıyla sanık için hakimin( heyetin) reddi imkanı doğmaktadır. İhsas-ı rey yasağı sadece heyetimiz için yasal bir yükümlülük değil aynı zamanda bir haktır.

Anayasa Mahkemesinin tutuklu sanık Şahin Alpay hakkında verdiği karar gerekçesine uyarak mahkememizin tutukluluk halinin devamına ilişkin kararını daha ayrıntılı yazması halinde ihsas-ı rey ilkesine aykırılık oluşacağından bu yönüyle de AYM kararının kabulü mümkün değildir.

AYM kararlarının bağlayıcılığı nasıl ki kanun maddesine dayanıyorsa ihsas-ı rey yasağı da kanunun emredici bir kuralıdır. Dolayısıyla AYM'nin heyetimizden ihsas-ı rey yasağını çiğnemesine yol açacak talebini yerine getrmemiz kanınen mümkün değildir'ifadelerine yer verildi.

SABAH/ NAZİF KARAMAN