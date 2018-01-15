Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak ile ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine verilen önem vurgulandı.
Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü
15.01.2018 - 20:26 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : binali yıldırım,ibadi,pkk,ırak,
536621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536621.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER