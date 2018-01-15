Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak ile ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine verilen önem vurgulandı.