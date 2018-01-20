Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'taki programının ardından Denizli'ye gelerek, iş adamı Rıza Akça'nın oğlunun nikâh törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen törende 15 dakika kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikâh kıyıldıktan sonra otelden ayrılarak helikopterle Çardak Havaalanı'na, oradan da uçakla Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN HALİKOPTERLE DENİZLİ'YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Uşak'tan hareket ederek Denizli'ye geldi. Saat 19.00 sıralarında Zafer Katrancı Denizlispor Tesisleri'ne gelen helikopterden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla iş adamı Rıza Akça'nın oğlunun nikâh töreninin yapıldığı Anemon Otel'e geçti.

NİKÂH ŞAHİTLERİ ERDOĞAN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eşlik etti. İşadamı Rıza Akça'nın oğlu Osman Akça ile eşi Selin Yaşilturna'nın nikâh törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Davetliler ve çantaları arama cihazlarından geçirildikten sonra golf araçlarıyla otele taşındı.



DÜĞÜNDE 15 DAKİKA KALDI, ANKARA'YA GİTTİ

Nikâhı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Osman Akça ile Selin Akça çiftinin evlilik cüzdanını teslim edip, mutluluk dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından otelden ayrıldı.

Düğünde yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra helikopterin indiği tesislere yine karayoluyla geçerek oradan da helikopterle Çardak Havaalanı'na hareket etti. Erdoğan, Çardak Havaalanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya gitti.