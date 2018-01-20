Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Kahraman, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

'Silahlı Kuvvetlerimizin sınır güvenliğimizi sağlamak ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlatılan ve uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir. Harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederim.'