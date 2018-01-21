Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Afrin çevresinde ÖSO güçleri, PYD/YPG'li teröristlerle çatışırken, ÖSO'ya TSK'ya bağlı birlikler destek veriyor. Topçu birliklerimiz hedefleri bir bir imha ederken, Mehmetçik de bölgedeki güvenliği sağlıyor.

Tüm bunlar yaşanırken, TGRT Haber saat 00:20 sularında canlı yayınla top atışlarının yeniden başladığını duyurdu. TGRT Haber muhabiri ayrıca, tanklarımızın sınırda ilerleyişe geçtiğini bildirdi.