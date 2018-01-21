Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi harekât hakkında bilgilendirdi. Başbakan Yıldırım, akşam MHP lideri Bahçeli ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Afrin operasyonunun başlatılmasının ardından buluşan iki lider, görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, “Belirlenen hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri hâlen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” dedi.



HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefinin Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirmek olmadığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi: “Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye’nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Allah şanlı ordumuzun yâr ve yardımcısı olsun.”



BAHÇELİ: ADI ÇOK ANLAMLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “Zeytin Dalı Operasyonu”nun milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum” dedi.

KIZILAY: GEREKLİ TEDBİR ALINDI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde Suriye içerisindeki sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacı ile Kızılay ekiplerinin AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri aldığını kaydetti. Kınık, “Kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin insani desteğimiz sürecek. Operasyon bölgesine yakın merkezlerimizde kan stoklarımızı tahkim ettik” dedi.

90 bin camide Fetih suresi okundu

Diyanet, Afrin harekâtının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde Fetih Suresi’nin okunmasını, ordumuza ve milletimize dua edilmesini istedi. Çağrı üzerine dün akşam ve yatsı namazlarında camilerde Fetih Suresi okundu. Ellerini açan cemaat, Türk askerinin muzaffer olması için dualar etti.

NE DEDİLER?

∂ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye muktedirdir. Allah kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin.

∂ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır.

∂ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Devletimiz; nereden gelirse gelsin, millî güvenliğimize ve toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlara karşı mücadelede kararlıdır.