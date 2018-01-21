Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendilerini "Ayyıldız Tim" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un Twitter hesabına yerel saatle 22:47 sularında siber saldırı düzenledi.

Eski İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gold’un hesabını ele geçiren hacker grubu, “Hesabınız Türk Siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. Verileriniz ve özel mesajlarınız ele geçirildi. Türkler neler yapıldığını ya da neyin şeytani olduğunu asla unutmayacak.” mesajını yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına göndermede bulunan “Ayyıldız Tim” isimli hacker grubu, Gold’un hesabından, “Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Çünkü Kudüs Müslümanlar için kutsaldır ve Filistin'in toprağıdır.” şeklinde mesaj verildi.