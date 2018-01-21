Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.
TSK tam isabetle vurduğu görüntüleri yayınladı
21.01.2018 - 08:11 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.
Etiketler : tsk,tsk afrin,afrin operasyonu,
538016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538016.aspx
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