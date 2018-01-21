Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde yeni aşamaya geçildi. Başbakan Binali Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini ve kara harekatının başladığını belirtti. Sabahın erken saatlerinde Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlamıştı. ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içeride ilerledi. Anadolu Ajansı, TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdiğini duyurdu. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadığı ifade edildi.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

108 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Sınır birliklerinde yer alan obüsler PYD hedeflerini vurmuş. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen tanklar, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçmişti.





AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.