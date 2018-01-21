Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın beklenen Afrin harekâtı dün hava operasyonu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım kara harekatı için bugünü işaret etmişti. Gece boyunca tanklar sınıra konuşlandı. Sabah saatlerinde ise özel kuvvetler ve komandoların sınırı geçmesiyle kara harekatı fiilen başladı. Tanklar, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemen ÖSO güçleri ve askerlere destek veriyor. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuluyor..

TERÖRİSTLER KAÇIYORLAR

Kara birlikleri de sabah saatlerinden itibaren sınırı geçti. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.(NTV)