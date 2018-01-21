Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'dan yapılan açıklamada Suriye'nin Afrin şehrindeki terör yapılanmalarına yönelik hava harekâtına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, bölgedeki 45 terör hedefinin imha edildiği ifade edilirken, harekâta 32 uçağın katıldığı bildirildi. TSK'nın açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/PKK'nın öncülüğünü yaptığı Suriye Demokrati Güçleri (SDG) kontrolündeki Afrin'i özgürleştirmek için TSK tarafından operasyon başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, operasyonun adını "Zeytin Dalı Harekâtı" olarak belirlemişti. Harekât kararlılıkla sürerken, yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade ediliyor.