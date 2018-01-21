Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Hulûsi Akar, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Akar ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.