Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Hulûsi Akar, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Akar ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.
Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşıyla görüştü
21.01.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : hulusi akar,iran,
538121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538121.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER