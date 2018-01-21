TSK'nın dün başlattığı Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekâtı' sürerken Adana'daki İncirlik üssünden dikkat çeken görüntüler geldi. İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazıları da pistte hazır bekletildi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman rolünde kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait 1 savaş uçağı İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı. Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, havalanıp, Suriye sınırına doğru uçtu.
Öte yandan askerî kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.