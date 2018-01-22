Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un "Birlikte neler yapılabileceğini görmek istiyoruz" sözlerine Bozdağ cevap verdi.

Bozdağ şunları söyledi:

Bizim buradan söyleyeceğimiz, bizimle birlikte nasıl çalışacaklarını görmek istiyorlarsa terör örgütlerine verdikleri silahları toplamalıdırlar.

Biz bu işbirliğine hazırız, ilk adımı da verilen silahları toplamak olarak atabilirler.

"BAKANLAR KURULU'NUN GÜNDEMİ AFRİN'Dİ"

Çankaya Köşkü'nde saat 16:35'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının en önemli gündem maddesi Afrin harekatıydı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Afrin bölgesindeki terörün mevcudiyeti hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi tehdit ediyor. 370 bin civarında Suriye'den Türkiye'ye gelen misafir kardeşimiz var. Terörü temizlemek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkleri baskı ve zulümden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir, plandaki hedefler bir bir gerçekleştirlimektedir."

"ZEYTİN DALI HAREKATI MEŞRUDUR"

"Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır."

"HAREKAT, BÖLGEDE YAŞAYAN KÜRTLERE KARŞI DEĞİLDİR"

"Zeytin Dalı Harekatı 'nın bölgede yapşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, STK'nın ve medyamızın harekata verdiği desteği taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölge terörden arındırıldıktan onra harekat hedefine ulaşmış olacaktır. Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur"

"RUSYA'YA YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÜVENCE VERMEDİK"

"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Türkiye bunu başlamadan önce de, harekat başlayınca da açıkladı. Hedef Afrin bölgesini terörden temizlemektir."

"FRANSA BMGK'YI ÖZEL OLARAK BİR TOPLANTIYA ÇAĞIRMAMIŞTIR"

(Fransa'nın BMGK çağrısı) "Fransa BMGK özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır."

"HDP'Lİ BAZI VEKİLLER SOKAK ÇAĞRISI YAPIYOR, BU SUÇ"

(Sosyal medya üzerinden propaganda yapılması) "Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Türkiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir."

"SIĞINMACILARA KARŞI TEL ÖRGÜ ÖRENLERİN KAYGILARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

"Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler."

"Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgedeki insanların insani ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA ABD'Yİ DEFALARCA UYARDIK"

(Tillerson açıklamaları) "Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken, başka terör örgütleriyle geçici de olda birlikte hareket etmek büyük yanlıştır. Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda da defalarca uyardık . Terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı defalarca Türkiye'ye yetkililer tarafından ifade edildi. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye'den beklediği. İş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır. Bir işbirliğiyse, biz bu işbirliğine hazırız..."

"HAREKATTA ŞEHİT YA DA YARALI ASKERİMİZ YOK"

(Harekattaki gelişmeler) "Harekat plandığı gibi devam ediyor. TSK karadan da harekat bölgesine girmiştir, belli bir mesafe de almıştır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmıştır. Bize gelen yaralı asker bilgisi de yoktur."

"PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır"

(Süreli ve sınırlı olmalı açıklaması) "Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı, arazide netice vermesi ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreceğini defalarca açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup olanların bölgeden tamamıyla temizlenene kadar sürecektir. Bu kaç gün olur, bunu kestiremeyiz."