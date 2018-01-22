Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.