Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.
Bozdağ'dan Fransa açıklaması
22.01.2018 - 20:21 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin Afrin operasyonuna yönelik sorularını cevapladı. 'Fransa BMGK'da Afrin'i değil, Suriye'deki insani yardımları gündeme getirdi.' dedi.
Etiketler : bozdağ,fransa,
538439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538439.aspx
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