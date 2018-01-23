Ankara, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacağı bildirildi. Zirvede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son bilgiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Beştepe'de güvenlik zirvesi yapılacak
23.01.2018 - 10:59 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacağı öğrenildi.
Etiketler : beştepe,ankara,
538572 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538572.aspx
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