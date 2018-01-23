Ankara, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacağı bildirildi. Zirvede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son bilgiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.