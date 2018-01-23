Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. güne girildi. İlk 3 gündeki operasyonlarda 170'ten fazla hedef vuruldu. Dün, Afrin'e yeni cephe Azez'den açıldı. Bölgenin kritik noktalarından Burseya Dağı ele geçirildi. Kara operasyonunun yanı sıra savaş uçakları ve obüslerle de terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Harekat sürerken Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.

HÜKÜMET MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Meclis'i 30 Ocak'ta bilgilendireceği belirtildi.