Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 4. gününde, dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yoğun çatışma yaşanıyor. Dün akşamdan bu yana çatışma sesleri kesilmedi.



3 AYRI CEPHE BİRLEŞTİRİLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; TSK, Afrin harekâtında 8 kilometre derinde bir hat kuruyor. Afrin'de açılan 3 ayrı cephe birleştiriliyor. Bu cephelerin birleştirilmesinin nedeni sızmaları engellemek olarak açıklandı. Dün, Azez'den TSK yeni bir cephe açmıştı.



Şu ana kadar 18 nokta terör örgütünden temizlendi.

