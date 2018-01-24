Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.Buna göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULDU

Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede, terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekti.Görüşmede, Erdoğan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Afrin Harekatı’ndan duyduğu endişeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği belirtildi.Türkiye'nin Afrin'deki askeri eylemlerini kısıtlaması gerektiğini vurgulayan Trump, Suriye'de Türk ve ABD güçleri arasında çatışma riskini ortaya çıkarabilecek eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.Trump ayrıca, Erdoğan'a bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve sivil kayıplardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için daha yakın ikili işbirliği yapılmasını önerdi.Görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları ile ilgili durumunda ele alındığı belirtildi.Trump'ın OHAL kapsamında Türkiye'de gözaltına alınan Amerikan vatandaşları hakkında ve Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış laflarla ilgili duyduğu endişeleri de dile getirdiği ifade edildi.