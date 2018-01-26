Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun iki önemli kararı, dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda, internet üzerinde telefon numarası sorgulama işlemi yapan sitelere dikkat çekildi. Kurul, gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu, vatandaşın rızası olmadan kişisel bilgilerin toplandığını, bu verilerin herkese açıldığını belirtti. Bu gibi sitelerin faaliyetlerinin derhâl durdurulması kararı alındı. Erişimin engellenmemesi hâlinde ise ilgili kurumlara başvurulacağı ifade edildi. Ayrıca, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmiş olabileceği dikkate alınarak TCK’nın ‘Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ başlıklı maddesi çerçevesinde gerekli hukuki işlemlerin yapılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği belirtildi. TCK’nın bu maddesi kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilenlerle ilgili 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.



BANKOLARA KİŞİSEL VERİ AYARI

Kurul, banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine ilişkin de adım attı. Kuruma gelen ihbarlar üzerine bu tip yerlerin, şahsi verilerin yetkisiz kişiler tarafından duyulmasını ve görülmesini önleyecek şekilde düzenlenmesi kararı alındı. Bu kapsamda, hem ‘Bilinmeyen numara’ hizmeti veren internet siteleri hem de, banko ve gişe hizmeti veren kuruluşlar kurum kararlarını yerine getirmezse, 25 bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacak.