Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bagajları, son teknoloji mobil X-Ray cihazları, dedektör köpekler ve uyuşturucu tespit cihazlarıyla kontrol eden ekipler, istihbarat ve risk analizi odaklı çalışma sistemiyle kaçakçılık faaliyetlerine geçit vermiyor. Yetkililer, geçen sene 102 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konulduğunu ve kaçak eşya yakalama oranının yüzde 92 arttığını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek için kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açan, haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve iç ekonomide dengesizliğe sebep olan kaçakçılığın, ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna işaret eden Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadelede, uzman personel eliyle ileri teknolojiye sahip her türlü donanımı etkin olarak kullandıklarını bildirdi. Bu kapsamda, geçen yıl ciddi mesafe katettiklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti: Son 5 yılda 270 milyon lira yatırım gerçekleştirerek teknik kapasite bakımından dünyada sayılı gümrük idareleri arasına girdik. Geçen yıl 6 bin 90 olayda 1 milyar 602 milyon liralık ticari eşya, 893 milyon liralık uyuşturucu madde olmak üzere 2 milyar 495 milyon liralık kaçakçılığı engelledik. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi'nin çalışmaları neticesinde 1 milyar 250 milyon liralık akaryakıt usulsüzlüğünü ortaya çıkardık. Kaçakçılık tutarıyla 2 bin 500 okul, 3 bin hastane, 160 silahlı insansız hava aracı (İHA) ve 57 Altay tankının finansmanı sağlanabiliyor. ANKARA