Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cepheye gitmek isteyenlerin arasında çok sayıda kadın da yer aldığı ortaya çıktı. Onlardan biri olan yazarımız Halime Gürbüz, Bakırköy Askerlik Şubesine giderek dilekçe verdi. Dilekçesinde "Terör örgütüne yönelik Zeydin Dalı Harekâtı’nda fiilen görev almak istiyorum. İyi derecede yabancı dil, bilişim ve silah kullanma bilgim var. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masabaşı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum. Bayanlar alınmıyor askere dense de ben Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunuyum ve dahi iç ve dış terör sevicilerden on erkeğe bedelim. Gönüllü askerlik talebimin dikkate alınmasını, gereğinin ivedi bir şekilde yerine getirilmesini arz ederim" ifadelerini kullanan Gürbüz, anne annesinin gördüğü rüya üzerine böyle bir karar aldığını söyledi. Askerlik şubesine "Acabaca cevap alır mıyım?" diye sorduğunu anlatan Gürbüz "İhtiyaç olduğunu sanmıyoruz dediler. Belirttiklerine göre benim gibi çok sayıda kadın müracaatta bulunmuş" şeklinde konuştu.