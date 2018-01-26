Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 27 si Bylock kullanıcısı toplam 70 öğretmen hakkında 26/01/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam ediyor.
70 öğretmene FETÖ'den gözaltı kararı
26.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 27 si Bylock kullanıcısı toplam 70 öğretmen hakkında 26/01/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam ediyor.
Etiketler : fetö,öğretmen,gözaltı,
539267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539267.aspx
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