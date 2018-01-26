Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

343 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk 6 gününde, 4 uçak ile 25 hedefin imha edildi ve toplam 343 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Türk topçuları Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak top atışlarında bulundu. Çok sayıda hedef vuruldu. Öğle saatlerinde ise fırtına obüsleri aynı noktalara yoğun bir şekilde atış gerçekleştirdi.

YENİ HEDEF BAFELYUN TEPESİ

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı'nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis'i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askerî yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya'nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi'nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.

ASKERÎ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askerî personel tarafından TIR'lardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi.

ABD'den YPG'ye verdiği silahlarla ilgili açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.