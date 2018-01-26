AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve diğer ülkelerden Zeytin Dalı Harekâtı'na gelen eleştirilere cevap verdi. Operasyon süresi ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösteren Erdoğan elini masaya vura vura kararlılık mesajı verdi ve " Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. " dedi.
Elini masaya vurdu! Erdoğan'dan 'Afrin' resti
26.01.2018 - 12:07 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nın süresi ile ilgili gelen açıklamalara "Bize bu akılları verenler biraz kendileri kullansalar ne olur." diye cevap verdi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,afrin,abd,
539292 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539292.aspx
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