Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve diğer ülkelerden Zeytin Dalı Harekâtı'na gelen eleştirilere cevap verdi. Operasyon süresi ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösteren Erdoğan elini masaya vura vura kararlılık mesajı verdi ve " Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. " dedi.