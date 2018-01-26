Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, patrikhane ve cemaat adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mektup gönderdiği bildirildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta Bartholomeos, Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarılı geçmesi, Türkiye’nin huzuruna ve Suriye’de barışın yeniden tesisine katkı sunması temennisinde bulundu.

Daha önce Türkiye Yahudileri ve Türkiye Ermenilerine bağlı vakıf ve cemaatler de operasyona desteklerini bildirmişti.