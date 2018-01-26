Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-10 Şubat tarihleri arasında Vatikan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya resmî ziyaretlerde bulunacağı bildirildi. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alınacağı ifade edildi.