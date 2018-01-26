Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-10 Şubat tarihleri arasında Vatikan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya resmî ziyaretlerde bulunacağı bildirildi. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alınacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkeyi ziyaret edecek
26.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya resmî ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,vatikan,
539334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539334.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER