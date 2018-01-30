Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımlı patlayıcı madde, toprağa gömülü vaziyette 1 adet su tankı içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan Bingöl’deki güvenlik güçleri, Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na, bölücü terör örgütü PKK’ya ait ele geçirilen yaşam malzemelerinden ‘Zeytin Dalı’ yazarak, içeride ve dışarıda terörle mücadele mesajı verdi. Patlayıcı ile deponun olay yerinde imha edildiği bildirildi.