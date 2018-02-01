Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askerî üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.