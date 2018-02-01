Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askerî üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Hakkâri'de hain saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
01.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.
Etiketler : hakkari,terör,
540653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540653.aspx
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