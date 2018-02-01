Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askerî üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.