Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkkâri'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

ÇUKURCA'DA 1 ŞEHİT

Öte yandan Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.