Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratlar katıldı.