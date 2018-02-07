Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. Bakan Çelik, Türkiye-AB Zirvesi'nin 26 Mart tarihinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenleneceğini söyledi.

AB Bakanı Ömer Çelik: "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" açıklamasını yaptı.

AFRİN OPERASYONU

AB'den yükselen Afrin eleştirilerine yanıt veren Çelik, "YPG diye bir şey yok. YPG/SDG eşittir PKK'dır" dedi.

AB Bakanı Çelik, "YPG-DEAŞ ilişkisini Rakka'dan sonra Afrin'de de gördük" açıklamasını yaparken, 'YPG'ye verilen silahlar geri toplanacak' açıklamalarının inandırıcı olmadığını ifade ederek, "Ortadoğu'da verilen silahların toplandığı görülmüş müdür" şeklinde konuştu. Çelik, Türkiye'nin terörle meşru bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

AB VE İTT ARASINDA ZİRVE ÖNERİSİ

Ömer Çelik, Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında zirve önerdiklerini, "Haziran'a doğru gerçekleşmesinin küresel mesaj açısından verimli olabileceğini" söyledi.