Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan ATAK helikopter, Suriye'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirilmişti. Az önce 2 askerimizin şehit olduğu haberi geldi.
ATAK helikopterimiz düştü, 2 askerimiz şehit
10.02.2018 - 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Hatay sınırında bir ATAK helikopterimiz düştü, 2 askerimiz şehit...
Etiketler : hatay,askeri helikopter,sınır,haberler,
542681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542681.aspx
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