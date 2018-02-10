Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan ATAK helikopter, Suriye'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirilmişti. Az önce 2 askerimizin şehit olduğu haberi geldi.