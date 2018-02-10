Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Harekat sırasında yaralanan askerler bölgedeki hastanelere sevk edildi. Bölge protokolü de hastaneye gelerek askerlerin durumları hakkında bilgi aldı.
Yaralanan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi
10.02.2018 - 22:21 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan askerler Hatay'da bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,hatay,kırıkhan hastanesi,
542729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542729.aspx
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