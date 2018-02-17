Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Özel Harekât mühimmat deposunda patlama
17.02.2018 - 20:53 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler : Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposu,patlama,
544407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544407.aspx
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