Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’dan “üstün disiplin anlayışı” sebebiyle takdirname aldıktan birkaç ay sonra “irticai görüşleri benimsediği” gerekçesiyle “disiplinsizlikten” ihraç edilen Yüzbaşı Bülent Demir de bu isimlerden biriydi. Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) “sakıncalı subay” listesine aldığı Demir, ordudan ihraç edildikten sonra hakkını aramak için önce hukuk fakültesini bitirdi, ardından mahkeme salonlarında 28 Şubat’ın mimarlarından hesap sormak için müşteki sıralarında yerini aldı.

Demir, yaşadığı zulmü şöyle özetledi: Beni ‘Eşi başörtülü, kendisi namaz kılan, içkili resepsiyonlara katılmayan subay’ olarak fişlemişlerdi. Bugün beni mağdur edenlerin yargılandığı davada avukat olarak karşılarına çıkıyorum. Davanın sanıklarından dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, mahkeme çıkışında benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana ‘Sizin gibi bir subayın ordudan atılmasına üzüldüm.’ demekle yetindi. Aslında bu haksızlığın ve adaletsizliğin ikrarıydı.