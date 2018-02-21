Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi 45-50 yıl önceye dayanan ve 16 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Taksim yerleşkesindeki eski Taksim İlkyardım hastane binası, daha modern ve geniş bir alanda sağlık sunumu verilebilmesi için 2015’te yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 2018 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Dış cephesinin tamamen bitiği, dış cephe camlarının montaj işlemlerinin yapıldığı görüldü.