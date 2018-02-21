Tarihi 45-50 yıl önceye dayanan ve 16 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Taksim yerleşkesindeki eski Taksim İlkyardım hastane binası, daha modern ve geniş bir alanda sağlık sunumu verilebilmesi için 2015’te yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 2018 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Dış cephesinin tamamen bitiği, dış cephe camlarının montaj işlemlerinin yapıldığı görüldü.
Taksim İlk Yardım sona yaklaşıyor
21.02.2018 - 08:08 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1969 yılında hizmete açılan İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sıraselviler Caddesi’nde yenilenen yerine dönüyor.
Etiketler : taksim ilk yardım,
545247 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545247.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER