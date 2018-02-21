Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 28'i ByLock kullanıcısı 47 öğretmen hakkında 13 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 28'i ByLock kullanıcısı toplam 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.
13 ilde büyük operasyon! 47 gözaltı kararı var
21.02.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ irtibatları tespit edilen 28'i ByLock kullanıcısı 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 13 ilde yapılıyor.
Etiketler : son dakika,khk,haberler,gözaltı,fetö,
545270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER