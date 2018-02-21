Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 28'i ByLock kullanıcısı 47 öğretmen hakkında 13 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 28'i ByLock kullanıcısı toplam 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.