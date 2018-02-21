Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) desteğindeki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Münbiç'ten kesinlikle çekileceğini bildirdi. Konuyla ilgili görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Bakanlık, bu görüşmelerin Washington ya da Ankara'da yapılabileceğini ifade etti. Bakanlık ayrıca, Suriye'de Beşşar Esad rejimi ile siyasi bir görüşme yapılmadığını ancak istihbari görüşmelerin gerçekleştirilebileceğini duyurduç