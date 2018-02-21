Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) desteğindeki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Münbiç'ten kesinlikle çekileceğini bildirdi. Konuyla ilgili görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Bakanlık, bu görüşmelerin Washington ya da Ankara'da yapılabileceğini ifade etti. Bakanlık ayrıca, Suriye'de Beşşar Esad rejimi ile siyasi bir görüşme yapılmadığını ancak istihbari görüşmelerin gerçekleştirilebileceğini duyurduç
Dışişleri: PYD/YPG, Münbiç'ten çekilecek
21.02.2018 - 16:15 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, sınır hattındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada PYD/YPG'nin Münbiç'ten kesinlikle çekileceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca, Esad rejimi ile istihbari görüşmeler yapılabileceğine dikkat çekti.
Etiketler : disisleri bakanligi,abd,munbic operasyonu,
545406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545406.aspx
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